الموت يفجع الفنانة وفاء عامر

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
توفيت اليوم عمة الفنانة وفاء عامر، حيث نشرت وفاء عامر عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، خبر الوفاة.


وعلقت قائله: "لى عمة مثل الملاك حب للجميع وحنية غريبة ..هى دلوقتى عند ربنا الفاتحة والدعاء لها".


يذكر أن آخر مشاركات وفاء عامر في الدراما التليفزيونية، حكاية "بنات موسى" بمسلسل "إلا أنا" بطولة وفاء عامر، صبري فواز، كمال أبو رية، محمد عز، نادية ‏رشاد، صفاء جلال. ‎

أخبار تهمك

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طنطا في الدوري

منذ ساعة و 23 دقيقة

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 12 ساعة

رقم تاريخي لكريستيانو رونالدو في افتتاح الدوري الإيطالي

منذ ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق غريب من بيرلو بعد الفوز على سامبدوريا بالدوري الإيطالي

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة بشأن مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 17 ساعة

نجم برشلونة يستفز رونالد كومان

منذ ساعة و نصف

عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

منذ ساعتين

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تطورات تجديد في مفاوضات الأهلي مع البلايلي

منذ أقل من ساعة

الكشف عن مدة غياب برايثوايت عن برشلونة

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:33 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

10:25 ص

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

10:00 ص

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

12:29 ص

تطورات تجديد في مفاوضات الأهلي مع البلايلي

11:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟