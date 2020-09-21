الموت يفجع الفنانة وفاء عامر

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توفيت اليوم عمة الفنانة وفاء عامر، حيث نشرت وفاء عامر عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، خبر الوفاة.





وعلقت قائله: "لى عمة مثل الملاك حب للجميع وحنية غريبة ..هى دلوقتى عند ربنا الفاتحة والدعاء لها".





يذكر أن آخر مشاركات وفاء عامر في الدراما التليفزيونية، حكاية "بنات موسى" بمسلسل "إلا أنا" بطولة وفاء عامر، صبري فواز، كمال أبو رية، محمد عز، نادية ‏رشاد، صفاء جلال. ‎