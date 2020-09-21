ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالقاهرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالقاهرة.



فقد أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة- له معلومات جنائية ) بعرض سيارة للبيع بثمن أقل من مثيلاتها بالأسواق بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، ويشتبه أن تكون من متحصلات واقعة سرقة.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها "مبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة حلوان"، وبمواجهته إعترف بتكوينه تشكيل عصابى بالإشتراك مع (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام – له معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد الأخير أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة ملاكى، وبالكشف الفنى عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها فى بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة،وبتطوير مناقشتهما إعترفا بإرتكابهما واقعة سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة حدائق الأهرام بالجيزة، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات، وأتهموهما بالسرقة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

