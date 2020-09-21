كيف انكشفت أكاذيب وفبركة "الجزيرة" للفيديوهات بشأن المظاهرات؟

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رغم ادعاءها الالتزام بالحياد والمهنية، انكشفت أكاذيب وفبركات قناة الجزيرة الشيطانية، التي تدعي وجود تظاهرات في الشارع المصري، عكس الواقع الذي أثبت تحركاتها الخبيثة بهدف هدم أمن واستقرار البلاد ولكن دون جدوى.



في ضوء دعوة جماعة الإخوان الإرهابية، للتظاهر أمس في الشارع المصري، ضد النظام، لم يستجب الشعب الذي يؤمن برئيسه ووطنه، لكن قناة الجزيرة اعتادت الأكاذيب والشائعات حيث عرضت فيديو يزعم خروج مظاهرات في قرية الكداية بالجيزة، لكن الأهالي، أكدوا عدم وجود أي مظاهرات، وأنها مجرد خناقة استغلها أعداء الوطن في ترويج الشائعات.



كما ادعت القناة الشيطانية، خروج مظاهرات في المحلة، إذ استعانت بفيديوهات قديمة لمشجعى فريقى الأهلى والزمالك، مدعين كذبا أنها مظاهرة للمواطنين في "ميدان الشون".



وكشف أهالي ميدان الشون بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية، كذب الجماعات الإرهابية، بعدم وجود أي تظاهرات وأن الميدان خالي من المواطنين.



واعتادت القناة الإخوانية، ادعاء الأكاذيب، حيث أذاعت سابقًا، وجود مظاهرات في محافظة قنا، وأخرى في الأقصر، لكن انكشف فبركتها، لارتكابها خطئًا أثناء الفبركة، حيث استعانت بفيديو واحد، وأذاعته على اعتبار أنه في المحافظتين في نفس الوقت.



وكشف الفنان محمد رمضان، زيف القناة، بعدما نشرت فيديو له وسط جمهوره الكبير، وبثته على أساس أنه مظاهرة، لكنه أكد أن الفيديو قديم ويعود لترحيب جمهوره به، وليس له علاقة من قريب أو بعيد بأية تظاهرات.



وكان تصدر هاشتاج "#لست وحدك"، عبر موقع التدوين العالمي "تويتر"، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مسيرته التنموية لنهضة البلاد، ضد دعوات المخربين والمحرضين الذين يسعون لهدم أمن واستقرار المنطقة.



ويقول حسن سالم أحد رواد "تويتر"، "لست - وحدك ياسيسي كلنا معاك تحيا مصر، والله واثقين فيك، ورامين حملنا بعد ربنا عليك، وأنت قدها ربنا يحميك".



وتابع حساب آخر، "السيسي عمهم وحارق دمهم"



بينما أطلق النشطاء، هاشتاج "#السيسي قوتنا"، في إطار دعمه وتفويضه لاستكمال مشروعاته القومية، حيث تقول غادة البيلي، "مصر وأولادها كلهم معاك يا ريس ايدينا في يدك، كما عاهدتنا وعهدناك معا حتى نصل إلى القمة"، وتابع آخر، "اللهم أجعل كيد أعداء مصر في نحورهم".



وأردفت هند، قائلةً؛ "ربنا يحفظك لمصر والمصريين يا ريس وخمسه وخميسه عاللي مايصلي على النبي لما بشوفك".