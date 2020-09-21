توقعات بإرتفاع السيولة بالبورصة بعد وقف إصدار شهادة إبن مصر

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:36 ص
حنان رمسيس
حنان رمسيس
نيفين سمير
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قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن مؤشرات البورصة قد عادت الي المنطقة الخضراء بعد حالة من التذبذب، حيث مالت الي تباين في أداء المؤشرات مع استمرار الاداء الايجابي للمؤشرات الفرعية 
 
وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص لـ " الفجر " أنه من الملاحظ حدوث ارتفاع في قيم التداول يصل الي مليار و800 مليون متضمن صفقات من الحجم الكبير وصفقات متعاملين رئسيين. 

وعن الشركات التي تم التداول عليها  فهم 166 شركة ، منهم 91 شركة رابحة و28 شركة خاسرة، وعن فئات وجنسيات المتعاملين ، فقد مالت تعاملات المصريين والافراد نحو الشراء ، فيما مالت تعاملات العرب والاجانب والمؤسسات ناحية البيع.

اما عن اداء القطاعات الاكثر تحقيق للارتفاعات فهمي قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات  بنسبة 2.21% ، وقطاع مواد بناء  بنسبة 1.86% ، وقطاع السياحة والترفية بنسبة  1.54%.


وتوقعت الخبيرة أنه بعد منع البنوك الحكومية من اصدار شهادة ابن مصر بفائدة 15% ان تضخ جزء كبير من السيولة في البورصة فيستمر دعم أداء المؤشرات الفرعية، الي جانب انتظار انعقاد لجنة السياسات لتحديد اسعار الفائدة الفترة القادمة ، وكذلك لجنة تسعير الطاقة والمتوقع خفض اسعار الطاقة للمصانع مما يدعم اسهم قطاع الانتاج والمقيدة بكثافة في البورصة المصرية. 

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