ضبط أكثر من 1000 نسخة كتاب ومؤلف مقلدة بحيازة صاحب مطبعة بشبرا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:45 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 1000 نسخة كتاب ومؤلف مقلدة بحيازة صاحب مطبعة بدون ترخيص بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (حاصل على دبلوم – مقيم بمحافظة القاهرة) بإدارة مطبعة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية وممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تقليد وطبع الكتب المنسوبة للعديد من المؤلفين والمؤسسات الخاصة والتعليمية بدون الحصول على موافقة مؤلفيها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بداخل المطبعة المشار إليها على  ١٧٠٠ نسخة كتب ومؤلفات متنوعة)، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

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