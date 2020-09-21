بيارات للقضاء على مشكلة الأمطار بقرية "بهيج" في برج العرب (صور)

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:44 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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إتخدت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة برج العرب في الإسكندرية، إستعدادات عدة قبل بداية موسم الشتاء وهطول الأمطار، حيث قام اللواء حسن الجمال رئيس المركز، بمتابعة أعمال حفر عدد من البيارات ببرج العرب القديم وقرية بهيج، وذلك نظرا لإقتراب فصل الشتاء وهطول الآمطار.


وحسبما أعلن المركز، في بيان له، اليوم الأثنين، فقد تم إختيار أماكن البيارات بعناية فائقة بالمناطق ذات المنسوب المنخفض والتى يتجمع فيها مياه الأمطار أثناء فصل الشتاء، وذلك تحت اشراف وتنفيذ هندسى وبالجهود الذاتية، حيث تم عمل غرف تجميع وترسيب قبل عمل البيارات لصرف مياة الأمطار خلال فصل الشتاء بالشوارع الأكثر عرضه لتجمعات مياه الأمطار،لتجنب الأثار السلبية لتجمعات تلك المياة والسيولة المرورية وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

على جانب اخر، قامت إدارة الطرق والمرافق بحي العامرية أول، بمتابعة أعمال تنفيذ مشروع مد خط طرد صرف صحى من مجمع الصناعات البلاستيكية 2 وحتى مصرف صرف العامريه بطريق البتروكيماويات بطول حوالى 3 كيلو متر تقريبا، لخدمة مشروع بشاير الخير وربطها بمحطة المعالجه، تحت إشراف اللواء حسام الشيخ رئيس الحي، وفى إطار متابعة المشروعات الجارى تنفيذها هُناك.


فيما واصل حى العامرية أول جهود رفع كفاءة شبكة الصرف الصحى وحالة الشوارع،حيث شدد  اللواءحسام الشيخ رئيس حى العامرية أول على إستكمال العمل بكشف بئر صرف صحى وتنظيفه لتجميع مياه الصرف المتراكمه بالطريق الصحراوى أمام نجع العرجى ومنع تسريبها إلى الطريق الصحراوى.
بيارات للقضاء على مشكلة الأمطار بقرية "بهيج" في برج العرب (صور)
بيارات للقضاء على مشكلة الأمطار بقرية "بهيج" في برج العرب (صور)
بيارات للقضاء على مشكلة الأمطار بقرية "بهيج" في برج العرب (صور)
بيارات للقضاء على مشكلة الأمطار بقرية "بهيج" في برج العرب (صور)
بيارات للقضاء على مشكلة الأمطار بقرية "بهيج" في برج العرب (صور)
بيارات للقضاء على مشكلة الأمطار بقرية "بهيج" في برج العرب (صور)

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