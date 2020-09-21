نتائج اختبارات السمات في الكلية الحربية .. رابط الاستعلام عن اختبارات السمات بالكلية الحربية والشروط التي يجب توافرها

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:38 ص
الكلية الحربية
الكلية الحربية
Advertisements

نتائج اختبارات السمات في الكلية الحربية .. رابط الاستعلام عن اختبارات السمات بالكلية الحربية والشروط التي يجب توافرها 

نتائج اختبارات السمات في الكلية الحربية، إن طلاب المرحلة الثانوية الحاليين ينتظرون نتائج الاختبارات الوظيفية، و هذه الاختبارات مخصصة للطلاب الذين تقدموا إلى كلية الحرب، و اكدت وزارة الدفاع النتائج وستعلن لك قائمة الطلبة الناجحين يمكنك ادخال هذا الرابط ومعرفة النتيجة، و من خلال تسجيل رقم كل طالب ، ستوفر إدارة التعليم رابطًا خاصًا لفهم النتائج وما إذا كان الطالب قد تم قبوله ، ولفهم أهم متطلبات التقدم إلى الأكاديمية العسكرية ، فأنت يجب أن تتبع الأسطر التالية.

أهم الشروط التي يجب توافرها للالتحاق بالكلية الحربية
للتقدم إلى الكلية الحربية يشترط على الطالب استيفاء شروط معينة، وفي حالة استيفاء الطالب لهذه الشروط يمكنه في هذه الحالة دخول الكلية الحربية ودخول الأكاديمية والدراسة فيها وهذه الشروط ضرورية لدخول الأكاديمية العسكرية الشروط ملخصة أدناه في ما يلي:

- يجب أن يكون الطلاب الذين يتقدمون للالتحاق بالأكاديمية الحربية من أصول مصرية ومن أبوين مصريين.

- يجب أن يكون الطالب قد حصل على شهادة الثانوية العامة هذا العام ، وفي بعض الحالات ، قد يتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من العام السابق.

- يجب أن يكون لدى الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالجامعة عادات جيدة.

- لم يتم القبض على الطالب أو كان لديه أي قضية شرف سابقة.

- يجب عدم طرد الطلاب من أي مدرسة عسكرية مسبقًا.

- يجب أن يكون طول المتقدمين للأكاديمية العسكرية الذين يتقدمون إلى أكاديمية القوة الجوية 170 سم على الأقل ولا يقل ارتفاعهم عن 158 سم.
 
- يجب أن يكون المرشح الجامعي عازبًا ، أي أعزب ، ولم يتزوج أبدًا ، كما وقع على الإيداع وتعهد بعدم الزواج أثناء الدراسة في الكلية الحربية.

رابط الاستعلام عن اختبارات السمات بالكلية الحربية
يمكنك الاستفسار عن نتيجة الاختبار الوظيفي من هنا https://tansiq.mod.gov.eg/.

نتائج اختبارات السمات في الكلية الحربية .. رابط الاستعلام عن اختبارات السمات بالكلية الحربية والشروط التي يجب توافرها 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نتائج اختبارات السمات في الكلية الحربية 2020 نتائج اختبارات السمات في الكلية الحربية الكلية الحربية

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طنطا في الدوري

منذ ساعة و 23 دقيقة

الكشف عن مدة غياب برايثوايت عن برشلونة

منذ أقل من ساعة

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 21 ساعة

تعليق غريب من بيرلو بعد الفوز على سامبدوريا بالدوري الإيطالي

منذ أقل من ساعتين

نجم برشلونة يستفز رونالد كومان

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 17 ساعة

تطورات تجديد في مفاوضات الأهلي مع البلايلي

منذ أقل من ساعة

تطورات جديدة بشأن مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

منذ ساعتين

رقم تاريخي لكريستيانو رونالدو في افتتاح الدوري الإيطالي

منذ ساعة

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

القوات المسلحة تعلن عن قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية

"الكليات العسكرية" حلم طلاب الثانوية العامة.. تعرف على شروط التقديم والاختبارات الشخصية

بعد الإعلان عن قبول دفعة جديدة.. تعرف على شروط الالتحاق بالكليات الحربية

في خطوات.. كيفية التقديم لـ الكليات والمعاهد العسكرية (فيديو)

قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية من خريجي الجامعات

بشرى سارة.. أكاديمية الشرطة تعلن قبول دفعة جديدة من طلاب فنون تطبيقية

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:33 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

10:25 ص

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

10:00 ص

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

12:29 ص

تطورات تجديد في مفاوضات الأهلي مع البلايلي

11:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟