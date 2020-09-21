



نتائج اختبارات السمات في الكلية الحربية .. رابط الاستعلام عن اختبارات السمات بالكلية الحربية والشروط التي يجب توافرها





نتائج اختبارات السمات في الكلية الحربية، إن طلاب المرحلة الثانوية الحاليين ينتظرون نتائج الاختبارات الوظيفية، و هذه الاختبارات مخصصة للطلاب الذين تقدموا إلى كلية الحرب، و اكدت وزارة الدفاع النتائج وستعلن لك قائمة الطلبة الناجحين يمكنك ادخال هذا الرابط ومعرفة النتيجة، و من خلال تسجيل رقم كل طالب ، ستوفر إدارة التعليم رابطًا خاصًا لفهم النتائج وما إذا كان الطالب قد تم قبوله ، ولفهم أهم متطلبات التقدم إلى الأكاديمية العسكرية ، فأنت يجب أن تتبع الأسطر التالية.





أهم الشروط التي يجب توافرها للالتحاق بالكلية الحربية

للتقدم إلى الكلية الحربية يشترط على الطالب استيفاء شروط معينة، وفي حالة استيفاء الطالب لهذه الشروط يمكنه في هذه الحالة دخول الكلية الحربية ودخول الأكاديمية والدراسة فيها وهذه الشروط ضرورية لدخول الأكاديمية العسكرية الشروط ملخصة أدناه في ما يلي:





- يجب أن يكون الطلاب الذين يتقدمون للالتحاق بالأكاديمية الحربية من أصول مصرية ومن أبوين مصريين.





- يجب أن يكون الطالب قد حصل على شهادة الثانوية العامة هذا العام ، وفي بعض الحالات ، قد يتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من العام السابق.





- يجب أن يكون لدى الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالجامعة عادات جيدة.





- لم يتم القبض على الطالب أو كان لديه أي قضية شرف سابقة.





- يجب عدم طرد الطلاب من أي مدرسة عسكرية مسبقًا.





- يجب أن يكون طول المتقدمين للأكاديمية العسكرية الذين يتقدمون إلى أكاديمية القوة الجوية 170 سم على الأقل ولا يقل ارتفاعهم عن 158 سم.

- يجب أن يكون المرشح الجامعي عازبًا ، أي أعزب ، ولم يتزوج أبدًا ، كما وقع على الإيداع وتعهد بعدم الزواج أثناء الدراسة في الكلية الحربية.





رابط الاستعلام عن اختبارات السمات بالكلية الحربية

يمكنك الاستفسار عن نتيجة الاختبار الوظيفي من هنا https://tansiq.mod.gov.eg/.



