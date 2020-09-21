ضبط 177 قضية مخدرات وتنفيذ 55441 حكما قضائيا متنوعا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:41 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-


فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (141 سلاح نارى

بحوزة 112 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(11) بندقية آلية.
(20) بندقية خرطوش.
(6) طبنجات.
(104) فرد محلى.
(135) طلقة مختلفة الأعيرة.
(20) خزينة متنوعة.
ضبط (191) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (55441) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(269) حكم جناية.
(15977) حكم حبس جزئى.
(3143) حكم حبس مستأنف.
(27158) حكم غرامة.
(8894) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (177) قضية مخدرات بحوزة (185) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت (17،720 كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت (13،850 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (1،830 كيلو جرام).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1،945 كيلو جرام)
كمية من مخدر الفودو وزنت (1،615 كيلو جرام).
كمية من مخدر الشابو وزنت (990 جرام).
كمية من البودرة المخدرة وزنت (140 جرام).
كمية من الأفيون المخدرة وزنت (100 جرام).
عدد (1627) قرص مخدر.
فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (5) متهمين، إرتكبوا (5) حوادث متنوعة.
فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (24) متهم.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط (20) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (174) مخالفة.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية:: ضبط (14642) مخالفة مرورية.
فى مجال فحص السائقين: فحص (70) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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