الجمهور يسخر من نشوي مصطفي بسبب إيهاب فهمي

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أثارت الفنانة نشوي مصطفي، استياء رواد السوشيال ميديا، بعد وصفها عن الفنان إيهاب فهمي، بأنه بركه واللي بيسلم عليه ربنا براضيه.





وهذا الوصف جعل البعض يسخر من نشوي مصطفي، عبر السوشيال ميديا، كما الاخر تساءل كيف تقول هذا المقوله الغريبه، كما رأي البعض بأنها تريد أن تمدح ضيفها لكنها بالغت في التعبير.





وكانت نشوى مصطفى، بصديقها إيهاب فهمي، فقالت خلال تقديمها في برنامجها قائلة في ناس لما بتقابلهم بتحس إن المكان اتبارك بقى فيه نور، طاقة حلوة كده، الناس دي بلدي كده بنقول عليهم ربانيين، خدوم صاحب صاحبه، أمين يعني لما تيجي تاخد رأيه في حاجه تحس أنه أخوك مش زميل عمل، طب حد يقول عيب فيه، إنت بركة واللي بيسلم عليك ربنا بيراضيه"





وأضافت" الخير اللي بيعمله من غير ما حد يعرف يارب يقعدله في ميزان حسناته، يمكن ناس عندهم أكتر من كده بكتير، مبيعملوش كده، كفنان يتعمله حساب، مش عايزه أبالغ وأقول الراجل ده ممدود وعنده وصل لله، حاجه من الأكابر كده".