الكشف عن مدة غياب برايثوايت عن برشلونة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:36 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه تم تحديد مدة غياب نجم برشلونة الدنماركي مارتن برايثوايت بعد الإصابة التي تعرض لها في تدريبات أمس.


وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن برايثوايت تعرض لإصابة في العضلة الأمامية من الفخذ الأيسر أثناء تدريبات ما بعد مباراة كأس خوان جامبر أمام إلتشي على ملعب كامب نو.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برايثوايت من المتوقع أن يغيب عن برشلونة لمدة 3 أسابيع ستبعده عن المشاركة في المباريات الثلاث القادمة في بطولة الدوري الإسباني.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة سيواجه فياريال الأحد المقبل في مستهل مشواره في بطولة الدوري الإسباني ثم سيلتا فيجو وإشبيلية.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برايثوايت سينضم إلى قائمة المصابين في برشلونة مع الحارس مارك أندريه تير شتيجن والمدافع صامويل أومتيتي.

أخبار تهمك

الكشف عن مدة غياب برايثوايت عن برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تطورات جديدة بشأن مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

رقم تاريخي لكريستيانو رونالدو في افتتاح الدوري الإيطالي

منذ أقل من ساعة

تطورات تجديد في مفاوضات الأهلي مع البلايلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

منذ أقل من ساعتين

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق غريب من بيرلو بعد الفوز على سامبدوريا بالدوري الإيطالي

منذ أقل من ساعتين

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طنطا في الدوري

منذ ساعة و 19 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 21 ساعة

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

نجم برشلونة يستفز رونالد كومان

منذ ساعة و 27 دقيقة

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:33 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

10:25 ص

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

10:00 ص

تطورات تجديد في مفاوضات الأهلي مع البلايلي

11:34 ص

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

12:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟