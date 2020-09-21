ضمن مبادرة الرئيس.. كشف وعلاج بالمجان لـ800 مواطن ببني سويف (صور)

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:37 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أنه تبين التقرير الذي يعرض على المحافظ في هذا الشأن، أنه تم تنفيذ قافلة بقرية البلهاسي مركز سمسطا، على مدار يومي السبت والأحد 19 و20 سبتمبر الجاري، ضمت 6 تخصصات "الباطنة والأطفال والعظام والنساء والرمد والأسنان".

ووسط اجراءات وقائية مشددة، تم الكشف على 801 مريض، ومعمل دم 34، ومعمل طفيليات 21، وحالات الأشعة 20، وموجات فوق صوتية 26 و9 قرارات علاج على نفقة دولة، فيما تم تحويل 11حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، بينما تم عمل كشف مبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 63 مواطن.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية حضرها ١٠٨ مواطنا، والتي تناولت كانت موضوعات عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية "الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا المستجد، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا" والأمراض غير المعدية "الضغط والسكر والسمنة" أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة"

من جهته أوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، أن هذه القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من وزارة الصحة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة هايدي محمد عبد الوهاب منسـق القوافل العلاجية بالمديرية وكـل من: الدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.
ضمن مبادرة الرئيس.. كشف وعلاج بالمجان لـ800 مواطن ببني سويف (صور)
ضمن مبادرة الرئيس.. كشف وعلاج بالمجان لـ800 مواطن ببني سويف (صور)
ضمن مبادرة الرئيس.. كشف وعلاج بالمجان لـ800 مواطن ببني سويف (صور)
ضمن مبادرة الرئيس.. كشف وعلاج بالمجان لـ800 مواطن ببني سويف (صور)
ضمن مبادرة الرئيس.. كشف وعلاج بالمجان لـ800 مواطن ببني سويف (صور)
ضمن مبادرة الرئيس.. كشف وعلاج بالمجان لـ800 مواطن ببني سويف (صور)

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