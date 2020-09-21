أحمد الفيشاوى يكشف ل"الفجر الفني" حقيقة مشاركته مع روبى فى "نغم"

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شاعت بعض الأحاديث والأقاويل، التى تفيد بتفاوض الشركة المنتجة مع عدد من نجوم الصف الأول لمشاركة النجمة روبى فى أول عمل فنى استعراضى لها فى السينما المصرية، وكان من ضمن هؤلاء النجوم كلا من إياد نصار، أحمد الفيشاوى وأسر ياسين وماجد الكدوانى ومصطفى خاطر وياسمين رئيس وشيرين رضا".





وكشف أحمد الفيشاوي ل"الفجر الفنى"، حقيقة تواجده فى فيلم "نغم" للنجمة روبى، قائلا"أنا لست موجود فى الفيلم ولم يتفاوض معى أحد".





يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي كان فيلم "الحارث، ويشارك في بطولته بجانب الفيشاوي كلا من ياسمين رئيس، علي الطيب، عمرو عبدالجليل، أسماء أبواليزيد، باسم سمرة، من تأليف محمد عبدالخالق وإخراج أحمد نادر.