جهاز القاهرة الجديدة يبيع 10 محال تجارية بالمزاد العلني

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:33 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم بيع  10 محال تجارية بأنشطة مختلفة بالحى الثالث بالتجمع الخامس بالمدينة، وذلك في الجلسة الأولى للمزاد العلني حيث بلغت القيمية البيعية للمحال المباعة ١٧ مليونا و77 الفا و 420 جنيها.


وأوضح المهندس امين غنيم، أن سعر بيع المتر الواحد للمحال التجارية تراوح بين 126  و146 ألف جنيه، بينما تراوحت مساحات المحال المباعة بين 9  أمتار  و 16 مترا تقريبا.


وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم طرح المحال المباعة بأنشطة ( سوبر ماركت - مكتبة - خضروات وفاكهة - عطارة - حدايد وبويات - صيانة محمول - ألبان- حلاق- دراي كلين - لحوم ودواجن - أدوات صحية - أدوات وأجهزة منزلية)، مضيفاً أنه حضر جلسة المزاد ممثلون عن الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.


وأضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن إجمالي  المحال المطروحة بالمزاد العلنى 19 محلاً، تم المزايدة على عدد 10 محال، وجارٍ الإعداد للمزايدة على عدد 9 محال أخرى بالحى الثالث بالتجمع الخامس، للبيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء 23/10/2020.

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