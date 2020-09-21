طبيب تقوده الصدفة لإجراء عملية ولادة على متن طائرة مصرية (فيديو)

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:29 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور معتز فتحي، أخصائي طب الأطفال، وحديثي الولادة بمستشفيات جامعة بريستول بإنجلترا، تفاصيل إجراء عملية ولادة لسيدة على طائرة مصر للطيران في الجو. 

وأوضح خلال حواره عبر "سكايب" ببرنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أنه فوجئ بطاقم الضيافة يطلب من أى طبيب متواجد على الطائرة الإعلان عن نفسه، وعلى الفور أبلغهم أنه طبيب أطفال وحديثي ولادة، فطلبوا منه الحضور حيث الحالة.

وواصل: "سألتها عن الأعرض التي تشعر بها وعن تاريخها المرضي، فوجدت أنها لا تعانى من مشكلات وتأكدت أن الجنين فى مكانه الصحيح، وبدأنا فى استخدام الأدوات الموجودة بالطائرة لإجراء العملية بالتعاون مع طاقم الضيافة وقمنا بالعملية وطلبت الهبوط الاضطرارى للطائرة.. وأشكر طاقم الضيافة فى مصر للطيران الذين قدموا مساعدة كبيرة لى وللركاب خلال العملية".

وتابع: "سعيد بالتكريم المعنوي من الناس، وأسرتي وأقاربي، وهذا لوحده كافيًا لي".

وقال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر لطيران، إنه على متن الرحلة المغادرة من القاهرة إلى لندن أبلغ طاقم الضيافة قائد الطائرة أن هناك سيدة على وشك الوضع، وفى الوقت كانت الطائرة تحلق فوق الأراضي الألمانية، وتابع: "السيدة التي كانت على وشك الوضع ألمانية".

وأضاف "زكريا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن ذلك دفع قائد الطائرة إلى "هبوط اضطراري"، وأثناء التوجه للهبوط بمطار ميونخ بألمانيا وضعت السيدة طفلتها، بمساعدة طبيب كان على متن الطائرة، وعاونه طاقم الضيافة في ذلك، متابعا: "الحمد الله عملية الولادة تمت بنجاح قبل وصول الطائرة إلى ألمانيا بدقائق".

ولفت "زكريا"، إلى أن طاقم الضيافة مدرب على التعامل مع الحالات الطائرة، وهو ما ساعد على نجاح عملية الولادة على متن الطائرة، بالإضافة إلى الطبيب الذي كان بين الركاب، مضيفا: "وبعد ذلك جاءت سيارة إسعاف وأخذت السيدة ومولدتها ومن ثم استكملت الطائرة رحلتها إلى لندن".

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