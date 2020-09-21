أغانى عالمية بأربع لغات ومشاهد للباليه فى افتتاح الموسم الفنى لفرقة الاوبرا

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تبدأ فرقة اوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى موسمها الفنى الجديد بحفلين من اخراج هشام الطلى يضمان مختارات من اشهر المسرحيات الغنائية والاعمال العالمية باربعة لغات هى الفرنسية، الايطالية، الالمانية والانجليزية بمشاركة أوركسترا اوبرا القاهرة وكورال اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو هشام جبر ويصاحبها تابلوهات فنية لمجموعة من اعضاء فرقة بالية اوبرا القاهرة تصميم وتدريب ممدوح حسن وفاروق الشريف وذلك فى الثامنة مساء الاربعاء والخميس 23 ، 24 سبتمبر على المسرح الكبير منها شبح الاوبرا ، البؤساء ، صوت الموسيقى ، شوبوت ، سيدتى الجميلة ماما، الحياة وردية ، سوف احبك دائما ودويتو سوف ارحل معك .. اداء ايمان مصطفي، رضا الوكيل، مني رفلة، مصطفي محمد، وليد كريم، جاكلين رفيق، عماد عادل، داليا فاروق، جولي فيظي، جيهان فايد، هشام الجندي، عمرو مدحت، عزت غانم، الهامي امين، تامر توفيق، امينة خيرت، نورستا المرغني، ليلي ابراهيم، اسامة علي، برهان الدين فاروق وسلمي الجبالي .

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعد جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون .