مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.06% بمستهل التعاملات

إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.06% خاسراً 0.86 نقطة ليصل إلى مستوى 1441.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.5 مليون سهم بقيمة 422.3 ألف درهم.





وهبط بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.32% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.6%، وهبط سهمي شركة البحرين للسينما، شركة ناس، بنسبة 1.06%، 9.09%، على التوالي.