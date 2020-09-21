مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.06% بمستهل التعاملات

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:08 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.06% خاسراً 0.86 نقطة ليصل إلى مستوى 1441.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.5 مليون سهم بقيمة 422.3 ألف درهم.

 وهبط بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.32% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.6%، وهبط سهمي شركة البحرين للسينما، شركة ناس، بنسبة 1.06%، 9.09%، على التوالي.
 
فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.68% مدفوعاً بصعود سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.83%، عقارات السيف بنسبة 0.59%، وصعد سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.60%.

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