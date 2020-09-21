تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طنطا في الدوري

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره طنطا ، مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.









وكان الزمالك قد تلقى الهزيمة في اللقاء الماضي أمام أسوان بهدف نظيف، بينما تعادل طنطا أمام نادي مصر بدون أهداف.









ومن المتوقع أن يبدأ طارق يحيي المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك، اللقاء بتشكيل مكون من:









حارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: إسلام جابر – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – مصطفى فىحي – حسام أشرف – أسامة فيصل.

خط الهجوم: مصطفى محمد.









ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة، بينما يتواجد طنطا في المركز الأخير برصيد 18 نقطة.