آثار الإسكندرية تنفي رفع قيمة تذاكر دخول قعة قايتباي (صور)

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:04 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
أكد محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندريه والساحل الشمالي، أنه وبناء على قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار مد ساعات العمل بقلعة قايتباي منذ ٢٠٢٠/٩/١ حتي الساعة الثامنة مساء فإن قيمة التذاكر لم تتغير وانها بنفس قيمة التذاكر الصباحية تشجيعا  لتنشيط السياحة.


وأضاف متولي في تصريحات صحافية، اليوم الأثنين، أنه في إطار الحرص على إظهار قلعة قايتباى بالمظهر الحضاري اللائق يجري تنسيق الحدائق وتجميلها بشكل مستمر مع الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالكامل طبقا للاشتراطات التي حددتها وزارة السياحة والآثار، كما تم تغير علم شعار الجمهورية باخر جديد واليوم علم شعار الجمهورية يرفرف اعلي ساري البرج الرئيسي بقلعة قايتباي.
آثار الإسكندرية تنفي رفع قيمة تذاكر دخول قعة قايتباي (صور)
آثار الإسكندرية تنفي رفع قيمة تذاكر دخول قعة قايتباي (صور)
آثار الإسكندرية تنفي رفع قيمة تذاكر دخول قعة قايتباي (صور)
آثار الإسكندرية تنفي رفع قيمة تذاكر دخول قعة قايتباي (صور)
آثار الإسكندرية تنفي رفع قيمة تذاكر دخول قعة قايتباي (صور)
آثار الإسكندرية تنفي رفع قيمة تذاكر دخول قعة قايتباي (صور)

أخبار تهمك

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 20 ساعة

تعليق غريب من بيرلو بعد الفوز على سامبدوريا بالدوري الإيطالي

منذ 42 دقيقة

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

مجدي عبد الغني: سأقوم بذبح خروف فى حال فوز طنطا على الزمالك لهذا السبب

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

منذ أقل من ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 11 ساعة

مران الأهلي اليوم.. تفاصيل جلسة فايلر مع لاعبي الأهلي وعودة على لطفي

منذ ساعة الا ربع

نجم برشلونة يستفز رونالد كومان

منذ ثلث ساعة

جوارديولا يتبرأ من صفقة تياجو ألكانتارا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تطورات جديدة بشأن مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:25 ص

عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

09:33 ص

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

10:00 ص

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

12:29 ص

تعليق غريب من بيرلو بعد الفوز على سامبدوريا بالدوري الإيطالي

10:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟