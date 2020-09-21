آثار الإسكندرية تنفي رفع قيمة تذاكر دخول قعة قايتباي (صور)







وأضاف متولي في تصريحات صحافية، اليوم الأثنين، أنه في إطار الحرص على إظهار قلعة قايتباى بالمظهر الحضاري اللائق يجري تنسيق الحدائق وتجميلها بشكل مستمر مع الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالكامل طبقا للاشتراطات التي حددتها وزارة السياحة والآثار، كما تم تغير علم شعار الجمهورية باخر جديد واليوم علم شعار الجمهورية يرفرف اعلي ساري البرج الرئيسي بقلعة قايتباي.

أكد محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندريه والساحل الشمالي، أنه وبناء على قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار مد ساعات العمل بقلعة قايتباي منذ ٢٠٢٠/٩/١ حتي الساعة الثامنة مساء فإن قيمة التذاكر لم تتغير وانها بنفس قيمة التذاكر الصباحية تشجيعا لتنشيط السياحة.