بمستهل التعاملات .. صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت
الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:01 ص
نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.35% رابحاً 19.540 نقطة ليصل إلى مستوى 5523.65 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.35% رابحاً 21.67 نقطة ليصل إلى مستوى 6098.51 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.29% رابحاً 12.830 نقطة ليصل إلى مستوى 4385.76 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.20% رابحاً 9.740 نقطة ليصل إلى مستوى 4427.30 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 411.9 مليون سهم بقيمة 36.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.9 ألف صفقة.
وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.05%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 2.31%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.22%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاعي الخدمات المالية والاتصالات بنسبة 0.12%، 0.08%، على التوالي، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 0.59%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.43%.
وجاء سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 36.22%، يليه سهم شركة الإنماء العقارية بنسبة 10.61%، ثم سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة بنسبة 9.74%، فيما تصدر سهم شركة دار الثريا العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 5.25% يليه سهم شركة البريق القابضة بنسبة 4.91%، ثم سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 4.87%.
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