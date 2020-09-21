طرح 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي ومتوسط.. "كيفية التقديم والخطوات" (فيديو)



وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، مبنى مجلس الوزراء بالحي الحكومي، حيث استمع إلى شرح حول مكونات المبنى الذي يضم الدور الأرضي منه مكاتب الأمن وكبار الزوار ومنطقة احتفالات وقاعة الصحافة والمتحف والكافتيريا وملحقات قاعة التدريب.



ويحتوي الدور الأول على قاعة استقبال كبار الزوار، ومنطقتين إداريتين، وقاعة المؤتمرات، ومنطقة الخدمات، فيما يشتمل الدور الثاني على صالة لاستقبال كبار الزوار، ومنطقة المؤتمرات، ومكتب رئيس الوزراء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.



أما الدور الثالث من مبنى مجلس الوزراء فيضم كلا من مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء، والقطاع المالي، وقطاع العلاقات الحكومية، ومنطقة المؤتمرات، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقطاع المجالس، وقطاع السياسات، ومكتب السكرتارية وقطاع المشروعات القومية، ومكتب الإعلام.



كما زار رئيس الوزراء مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار المسئولون إلى أن الوزارة تقع على مساحة 13 فدانا بما يعادل 55 ألف م2، تشغل المباني منها 3.25 فدان، بما يعادل 13 ألف م2 بنسبة بنائية 24%، والباقي مسطحات خضراء ونوافير ومسارات حركة، ويتكون مبنى وزارة الخارجية من 2 بدروم ودور أرضي و9 أدوار بارتفاع 50م، وإجمالي خرسانات 55 ألف م3.



أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الاسكان، إن الوزارة قامت بإطلاق مبادرة الاسكان الاجتماعي بتوجيهات من رئيس الجمهورية، لتوفير سكن مناسب لكل مصري.وأوضح "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، اليوم الإثنين، أنه تم طرح طلب لرئاسة الوزراء بتنفيذ المرحلة الاولى من مبادرة الاسكان الاجتماعي بـ 125 الف وحدة سكنية، وستقسم الوحدات الى 100 الف وحدة اسكان اجتماعي و25 الف وحدة اسكان متوسط.وأشار إلى أن الهدف من تلك المبادرات والمشروعات هو ان يكون هناك شقق سكنية لكل مصري مقننة ومرخصة، لافتا الى ان التقديم والطلب على تلك الوحدات يكون من خلال الصفحة الرسمية للوزارة، مشيرا الى ان الوزارة تقوم بإعلانات مستمرة عن تلك الوحدات.وعن التقديم للحجز، قال إن التقديم على الوحدات السكنية الكترونيا، لافتا إلى أن آخر طرح للوزارة كان الاعلان الـ 13، منوها بأن الطرح القادم سيزيد فيه الدخل نوعا ما لاستهداف شريحة وفئات أكبر.إقرأ أيضا..