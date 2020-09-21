البورصة المصرية تنفذ صفقة علي أسهم "بايونيرز القابضة "بقيمة 18.6 مليون جنيه

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:50 ص
بايونيرز القابضة
بايونيرز القابضة
نيفين سمير
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نفذت البورصة المصرية اليوم  صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية  لعدد 4,1 مليون سهم بقيمة إجمالية 18,675 مليون جنيه.


وارتفع سهم الشركة في البورصة اليوم بنسبة 1.7% ليصل الي 4.1 جنيه.

و حققت الشركة أرباحاً بلغت 800.9 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو، مقابل أرباح بلغت 1.09 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الأنشطة لدى الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 3.57 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 6.9 مليار جنيه في النصف المقارن من العام السابق.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد حققت الشركة أرباحاً بلغت 173.9 مليون جنيه بالنصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 124.27 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2018.

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