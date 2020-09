انطلاق فعاليات مؤتمر الاستثماري الرقمي للمجموعة المالية هيرميس

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن انطلاق أعمال النسخة الثانية من المؤتمر الاستثماري EFG Hermes Virtual Investor Conference والذي ستستمر فعالياته حتى 1 أكتوبر 2020. وسوف ينعقد المؤتمر عبر منصة رقمية تفاعلية تديرها المجموعة المالية هيرميس بمشاركة ممثلي الإدارة التنفيذية بـ157 شركة من 25 دولة لعقد الاجتماعات المباشرة وتبادل الرؤى ووجهات النظر مع أكثر من 650 مستثمر دولي من أبرز المؤسسات المالية بقاعدة أصول مدارة تبلغ قيمتها 17 تريليون دولار.









وتمثل النسخة الثانية من المؤتمر الرقمي امتدادًا للنجاح الكبير الذي حققته الانطلاقة الأولى لأعمال المؤتمر خلال يونيو الماضي، وينعكس ذلك في الإقبال المتزايد من كبار المستثمرين وأبرز المؤسسات المالية وكذلك التوسع بإضافة المزيد من الشركات العاملة بأهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها حيوية بالأسواق الناشئة والمبتدئة حول العالم. ويأتي ذلك في إطار حرص المجموعة المالية هيرميس على تنظيم واستضافة أهم المؤتمرات الاستثمارية التي تسلط الضوء على فرص النمو الواعدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة رغم التحديات التي تواجه العالم بأسره خلال المرحلة الراهنة. وتؤمن الشركة أن مستوى الإقبال والمشاركة الواسعة على جانبي المؤتمر، من الشركات ومجتمع الاستثمار الدولي على حد سواء، يعد مؤشرًا إيجابيًا على قوة الأسواق الناشئة والمبتدئة وتماسك شهية مجتمع الاستثمار في مواجهة التحديات الراهنة بمختلف الأسواق الاستثمارية.









وفي هذا السياق أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن النسخة الثانية من المؤتمر الرقمي سوف تشهد حضورًا واسعًا للمزيد من الشركات والمؤسسات الرائدة بالأسواق الناشئة والمبتدئة لعرض رؤيتهم بشأن التحديات والفرص المصاحبة لاستئناف النشاط الاقتصادي بعد موجة التباطؤ الناتجة عن تداعيات انتشار فيروس (كوفيد – 19). ولفت أن مجتمع الاستثمار الدولي يحرص كذلك على المشاركة الفعالة بأعمال المؤتمر للتعرف على مستجدات الوضع الاقتصادي في أسواق المنطقة ومتابعة الفرص الاستثمارية الجديدة بمختلف القطاعات الحيوية في الأسواق الناشئة والمبتدئة في ظل التقلبات الحالية التي تشهدها الأسواق العالمية.









ومن جانبه أشار محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، أن مجتمع الاستثمار الدولي تجاوز أسوأ ما في الأزمة ويتطلع الآن لاستقاء التوجهات الاستراتيجية في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وأوضح أن تدفقات الاستثمار والتمويل في طريقها للتعافي وهو ما يعكس ثقة المستثمر في تلك الأسواق وما تطرحه من فرص استثمارية جذابة. وأشار عبيد أن خطط وتدابير التحفيز الاقتصادي التي حالت دون وقوع انهيارات مالية في بداية الأزمة ستقود الأسواق للارتفاع مرة أخرى في مواجهة تحديات أخرى تتمثل في تراكم الالتزامات التمويلية، غير أن الأسواق مازالت متأهبة لمواجهة موجة ثانية من الفيروس مما دفع الحكومات والبنوك المركزية إلى زيادة الإنفاق وخفض أسعار الفائدة لمواجهة تباطؤ معدلات الاستهلاك وتدفقات الاستثمار على حد سواء. وعلى هذه الخلفية يعد المؤتمر الاستثماري الرقمي أحد قنوات التواصل الفعالة التي تجعل من المشاركين أول من يعلم بكل ما يطرأ من جديد في حركة الاقتصاد ومناخ الاستثمار في الأسواق الناشئة والمبتدئة حول العالم.









جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس نجحت على مدار عشرين عامًا في إدارة وتنظيم مجموعة من أبرز المؤتمرات الاستثمارية التي تحظى بتقدير واهتمام واسع من مجتمع الاستثمار الدولي بغض النظر عن أوضاع السوق أو التحديات العالمية الراهنة. وقد انطلقت فعاليات المؤتمر الاستثماري الرقمي الأول في أعقاب إلغاء مؤتمر ‹‹EFG Hermes One-on-One›› بسبب أزمة انتشار فيروس (كوفيد – 19). وقد شهد المؤتمر الأول ترتيب أكثر من 6,500 اجتماعًا بين ممثلي الإدارة التنفيذية لـ 72 شركة من 14 دولة مع 480 مستثمرًا دوليًّا يمثلون 160 مؤسسة مالية بقاعدة أصول تتجاوز الـ 15 تريليون دولار. وقد تم مؤخرًا اختيار النسخة الخامسة عشر من مؤتمر ‹‹EFG Hermes One-on-One›› لعام 2019 ضمن مجموعة من الشركات العالمية المرشحة لجوائز معهد Institute for Credentialing Excellence (ICE) وتحديدًا جائزتي ‹‹Best Motivational Event›› وجائزة ‹‹Best Logistical Challenge of the Year››.