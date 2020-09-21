تفاصيل إنجاز جديد بنجاح فريق طبي بمستشفى المنصورة العام الجديد.

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شهد مستشفي المنصورة العام الجديد، الدولي سابقا، نجاح فريق طبي في لجراء جراحة قلب مفتوح، لمسن يعاني من تضخم بعضلة القلب بمستشفى المنصورة العام الجديد.



وأعلن اليوم الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن انجاز جديد، على يد أبطال صحة الدقهليه، حيث نجح فريق طبي في إجراء جراحة قلب مفتوح لاستبدال الصمام الميترالي وإصلاح الصمام ثلاثي الشرفات بالقلب.



واوضح وكيل صحة الدقهلية، أن المريض يبلغ من العمر 56 عاما، وكان يعاني من ضغط مزمن، ويعاني من ارتجاع شديد، بكل من الصمام الميترالي والصمام ثلاثي الشرفات بالقلب، مما ترتب عليه حدوث تضخم بعضلة القلب ونقص بكفائتها وحدوث ارتجاف مزمن بالأذين بالقلب، كما يعاني من صعوبه بالتنفس وإجهاد شديد مع المجهود البسيط.



وأشار وكيل صحة الدقهلية، الي أن المريض حضر الى مستشفى المنصورة العام الجديد، وتم التدخل الجراحي العاجل من الفريق الطبى وعمل جراحة قلب مفتوح لاستبدال الصمام الميترالي وإصلاح الصمام ثلاثي الشرفات بالقلب واستغرقت العمليه حوالي اربع ساعات،. وهي تعد من العمليات المتقدمة ذات المهارة الخاصة.



وإطمأن وكيل صحة الدقهلية، على ان المريض بحالة مستقرة وانه بمرحلة المتابعة استعدادا لخروجه بسلام بعد استكمال فتره علاجه.



كما تقدم وكيل وزارة الصحة، بالشكر لادارة المستشفي والفريق الطبي، بقيادة، الدكتور محمد سند استاذ جراحة القلب والصدر بجامعة المنصورة، وفريق جراحي متخصص من اطباء المستشفي الدولي، مكون من الدكتور خالد عماد حمدي أخصائي جراحة القلب والصدر، والدكتور سامح عبد المعطي طبيب مقيم جراحة قلب وصدر، والدكتور محمود زيدان طبيب مقيم جراحة قلب، وبمعاونة طاقم التخدير، وباشراف الدكتور أحمد سعد استشاري تخدير جراحة القلب، واستاذ عمر حمدان أخصائي ماكينة تروية القلب الصناعيه، والفريق المعاون من هيئة التمريض، واعدا اياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومه الصحية، وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

