تفاصيل إنجاز جديد بنجاح فريق طبي بمستشفى المنصورة العام الجديد.

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:44 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
شهد مستشفي المنصورة العام الجديد، الدولي سابقا، نجاح فريق طبي في لجراء جراحة قلب مفتوح، لمسن يعاني من تضخم بعضلة القلب بمستشفى المنصورة العام الجديد.

وأعلن اليوم الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن انجاز جديد، على يد أبطال صحة الدقهليه، حيث نجح فريق طبي في إجراء جراحة قلب مفتوح لاستبدال الصمام الميترالي وإصلاح الصمام ثلاثي الشرفات بالقلب.

واوضح وكيل صحة الدقهلية، أن المريض يبلغ من العمر 56 عاما، وكان يعاني من ضغط مزمن، ويعاني من ارتجاع شديد، بكل من الصمام الميترالي والصمام ثلاثي الشرفات بالقلب، مما ترتب عليه حدوث تضخم بعضلة القلب ونقص بكفائتها وحدوث ارتجاف مزمن بالأذين بالقلب، كما يعاني من صعوبه بالتنفس وإجهاد شديد مع المجهود البسيط.

وأشار وكيل صحة الدقهلية، الي أن المريض حضر الى مستشفى المنصورة العام الجديد، وتم التدخل الجراحي العاجل من الفريق الطبى وعمل جراحة قلب مفتوح لاستبدال الصمام الميترالي وإصلاح الصمام ثلاثي الشرفات بالقلب واستغرقت العمليه حوالي اربع ساعات،. وهي تعد من العمليات المتقدمة ذات المهارة الخاصة.

وإطمأن وكيل صحة الدقهلية، على ان المريض بحالة مستقرة وانه بمرحلة المتابعة استعدادا لخروجه بسلام بعد استكمال فتره علاجه.

كما تقدم وكيل وزارة الصحة، بالشكر لادارة المستشفي والفريق الطبي، بقيادة، الدكتور محمد سند استاذ جراحة القلب والصدر بجامعة المنصورة، وفريق جراحي متخصص من اطباء المستشفي الدولي، مكون من الدكتور خالد عماد حمدي أخصائي جراحة القلب والصدر، والدكتور سامح عبد المعطي طبيب مقيم جراحة قلب وصدر، والدكتور محمود زيدان طبيب مقيم جراحة قلب، وبمعاونة طاقم التخدير، وباشراف الدكتور أحمد سعد استشاري تخدير جراحة القلب، واستاذ عمر حمدان أخصائي ماكينة تروية القلب الصناعيه، والفريق المعاون من هيئة التمريض، واعدا اياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومه الصحية، وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.
تفاصيل إنجاز جديد بنجاح فريق طبي بمستشفى المنصورة العام الجديد.
تفاصيل إنجاز جديد بنجاح فريق طبي بمستشفى المنصورة العام الجديد.
تفاصيل إنجاز جديد بنجاح فريق طبي بمستشفى المنصورة العام الجديد.
تفاصيل إنجاز جديد بنجاح فريق طبي بمستشفى المنصورة العام الجديد.

أخبار تهمك

بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق غريب من بيرلو بعد الفوز على سامبدوريا بالدوري الإيطالي

منذ ثلث ساعة

مجدي عبد الغني: سأقوم بذبح خروف فى حال فوز طنطا على الزمالك لهذا السبب

منذ ساعتين و 43 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

منذ ساعة و 23 دقيقة

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 20 ساعة

جوارديولا يتبرأ من صفقة تياجو ألكانتارا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 10 ساعة

تطورات جديدة بشأن مدرب الزمالك الجديد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

منذ نصف ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

مران الأهلي اليوم.. تفاصيل جلسة فايلر مع لاعبي الأهلي وعودة على لطفي

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

منذ حوالي 19 ساعة

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:25 ص

عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

09:33 ص

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

10:00 ص

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

12:29 ص

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

10:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟