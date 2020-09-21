استشاري تغذية النبات يكشف حجم الأراضي التي فقدتها مصر خلال 30 عاما (فيديو)







في إطار تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبناءا على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات لازالة التعديات على الأراضي الزراعية بزمام المحافظة وجميع المراكز والقرى.



أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، على أستمرار تلك الحملات المستمرة وإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية، والمتابعة الدورية واليومية والتصدى لجميع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بكافة أنحاء قرى ومراكز المحافظة، واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، مشددا على جهاز حماية الأراضي بالمديرية، بقيادة المهندس علي مسعد، مدير عام الحماية بضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وإزالة جميع أشكال التعديات المخالفة وإحالة المتعدين للنيابة فى ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد ويقومون بالبناء على مساحة واسعة على الأراضى الزراعية.



فى سياق ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم، بقيادة المهندس محمود إسماعيل، مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحلية، برئاسة المحاسب احمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم، وقوات الشرطة بتنفيذ إزالة بناحية المندره علي مساحه ٥٠ متر، كما تم إزالة بناحية بني صالح علي مساحه ٨٠ متر بقياده الأستاذ جمال فضل، رئيس وحده محليه بالزاويه، والأستاذ زين، مسؤل التعديات بالوحدة، والمهندس خالد فتحي، رئيس الحماية بالمركز والمهندس سيد احمد، وكيل الحماية بالمركز والمهندس ناصر ميلاد، رئيس المكافحة، والمهندس سليم مؤمن، ومدير الجمعية ممدوح برقوق.



كما قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية، بقيادة المهندس ألفي كامل، مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب ياسر جمعه، رئيس مركز ومدينة طامية وقوات الشرطه بقيادة العقيد خالد حسين، مأمور المركز بتنفيذ ازالة عدد 2 حالة تعدى على مساحة 1 قيراط و12 سهم بجمعية سرسنا وجمعية منشاة الجمال، بحضور عرابى محمد يمانى، رئيس قسم حماية الأراضي والاستاذ محمد فتحى، نائب ر ئيس مجلس المدينة وقوات الشرطة والأجهزة المعاونة.



كشف الدكتور عبد الباسط العقيلي، استشاري خصوبة الأراضي وتغذية النبات، حجم الأراضي التي فقدتها مصر بسبب التعديات خلال الـ 30 سنة الأخيرة، منوها بأن حجم الأراضي التي فقدتها مصر وصلت إلى 450 ألف فدان أراضي زراعية.ولفت "العقيلي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إلى أن مصر فقدت حوالي 90 ألف فدان أرض زراعية منذ يناير 2011، مضيفا أن فقدان هذه المساحة من الأراضي الزراعية مؤشر خطير، لا يحدث في أي مكان بالعالم أجمع.وأشاد العقيلي بمشروعات الدولة في مجال الإسكان قائلا: "الدولة بتعمل مدن جديدة ولا يوجد محافظة لم تشهد مشروعات إسكان جديدة".إقرأ أيضا..