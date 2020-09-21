قرار عاجل من وزير الإسكان بشأن استقبال طلبات التصالح من المواطنين

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:17 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تقرر مد ساعات العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأجهزة المدن الجديدة حتى الساعة الـ5 مساء، للتيسير على المواطنين فى استقبال طلبات التصالح  في بعض مخالفات البناء، وكذا استمرار العمل يومي الجمعة والسبت حتى الساعة الـ3 عصراً، لاستقبال الطلبات حتى يوم الأربعاء 30/9/2020.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، على أنه سيتم قبول جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطنون ذوو الشأن للتصالح، وترك البت فى قبول طلب التصالح للجان المختصة بذلك، وتسهيل إجراءات قبول الطلبات من المواطنين.

كما أكد وزير الإسكان، ضرورة التزام المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



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