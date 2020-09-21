نيوزيلندا تعلن تخفيف قيود فيروس كورونا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:39 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الاثنين، تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في معظم المناطق إلى أدنى مستويات الإنذار.

 

وكشفت أرديرن، أن نيوزيلندا ستخفض مستوى الإنذار المتصل بالفيروس إلى الفئة الأولى على مقياس من أربع درجات، باستثناء أوكلاند، حيث سجلت الإصابات في الآونة الأخيرة.

 

وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا، قالت: "لقد أدت تحركاتنا الجماعية إلى وضع الفيروس تحت السيطرة". ولاقت حكومتها إشادات عالمية لطريقة إدارتها أزمة فيروس كورونا.

 

ورصدت نيوزيلندا 25 وفاة بالوباء من أصل عدد سكان يبلغ خمسة ملايين نسمة، فيما لم يتم تسجيل أي حالات جديدة الاثنين.

 

وأوضحت أرديرن، أن القضاء على الفيروس لا يزال هدف نيوزيلندا. وأضافت: "التحليل الذي استكمل لوزارة الصحة يشير إلى أنه بحلول نهاية هذا الشهر ستكون هناك فرصة متساوية بنسبة 50-50 للقضاء على كوفيد-19 مرة جديدة".

 

وأكدت أن أوكلاند "في حاجة إلى المزيد من الوقت" للقضاء على بؤر إصابات رصدت الشهر الماضي في المدينة التي تعد 1.5 مليون نسمة، مضيفة: "كان ذلك بؤرة الوباء ولهذا السبب يجب توخي الحذر هناك".

 

ولا يزال مصدر بؤرة أوكلاند غير معروف، لكن السلطات الصحية تقول إنه ليس من سلالة الفيروس نفسها التي رصدت في وقت سابق هذه السنة.

 

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