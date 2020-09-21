الصين تثبت سعر الإقراض الرئيسي للشهر الخامس على التوالي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:07 ص
بوابة الفجر
رويترز
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 أبقت الصين على سعر الإقراض الرئيسي للشركات والأفراد دون تغيير للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر أيلول يوم الاثنين، كما كان متوقعا.

ولم يتغير سعر الاقراض الرئيسي لأجل عام عن 3.85 بالمئة، وظل السعر لأجل خمس سنوات عند 4.65 بالمئة.

معظم القروض الجديدة والحالية تستند إلى سعر الإقراض الرئيسي، ويؤثر سعر الخمسة أعوام على أسعار الرهن العقاري.

جاء القرار بعدما أبقي بنك الشعب الصيني على سعر تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل دون تغيير للشهر الخامس على التوالي أيضا.

وتسهيلات الإقراض متوسطة الأجل من الأدوات الأساسية لبنك الشعب الصيني لإدارة السيولة بالنظام المصرفي في المدى الطويل وهي بمنزلة مؤشر إرشادي لسعر الإقراض الرئيسي.


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