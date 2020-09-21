ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين مدعومة بضعف الدولار

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:56 ص
بوابة الفجر
رويترز
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ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار في حين يتطلع المستثمرون إلى كلمات لصناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الاسبوع من أجل استقاء المزيد بشأن نهج البنك المركزي حيال التضخم.

ارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1952.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0530 بتوقيت جرينتش.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1959.40 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.2 بالمئة، مما يزيد إغراء شراء الذهب لحاملي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون كلمات أعضاء مجلس الاحتياطي ومن بينهم جيروم باول رئيس المجلس والذي سيمثل أمام لجان للكونجرس هذا الأسبوع.

وقال ستيفن إينس، كبير خبراء السوق في أكسي كورب، ”الأنظار الآن على جيروم باول لمعرفة إلى أي مدى سيسعي لإقناع الكونجرس بتقديم مزيد من التحفيز“.

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وأضاف أن مزيدا من التحفيز في الولايات المتحدة قد يدفع الدولار للهبوط مما سيكون إيجابيا للذهب.

ارتفع الذهب نحو 29 بالمئة هذا العام مع إطلاق الحكومات في أنحاء العالم والبنوك المركزية إجراءات تحفيز غير مسبوقة لتنشيط اقتصاداتها التي تضررت من فيروس كورونا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 26.79 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 936.27 دولار والبلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2384.06 دولار للأوقية.

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