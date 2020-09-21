ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي لمؤشراتها، مدفوعة بمشتريات المصريين علي الأسهم القيادية فيما إتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع .

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 11008 نقطة، و ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 1999 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 2898 نقطة.





وأنهت البورصة المصرية تداولات أمس الأحد على تباين ، لينهى المؤشر الرئيسي تعاملاته على تراجع بنسبة 0.74% عند مستوي 10969 نقطة بعد أن قلص جانبا من خسائره التى دعمها تراجع التجارى الدولى لمستوى ال 66 جنيه بمبيعات أسهم الاثابة ، فيما أنهى المؤشر السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع بنسبة 1.91% عند 1972 نقطة بنشاط شرائية للأفراد بكافة فئاتهم على الاسهم الصغيرة و المتوسطة مع نشاط كبير على أسهم المضاربات و الاسهم و القطاعات المحملة بأنباء إيجابية من الموارد الأساسية و الحديد و الصلب و قطاع الحليج و قطاع المطاحن و غيرها من الاسهم التى سبقت قطاعاتها للصعود







