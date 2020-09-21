ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية
الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:29 ص
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي لمؤشراتها، مدفوعة بمشتريات المصريين علي الأسهم القيادية فيما إتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع .
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 11008 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 1999 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 2898 نقطة.
وأنهت البورصة المصرية تداولات أمس الأحد على تباين ، لينهى المؤشر الرئيسي تعاملاته على تراجع بنسبة 0.74% عند مستوي 10969 نقطة بعد أن قلص جانبا من خسائره التى دعمها تراجع التجارى الدولى لمستوى ال 66 جنيه بمبيعات أسهم الاثابة ، فيما أنهى المؤشر السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع بنسبة 1.91% عند 1972 نقطة بنشاط شرائية للأفراد بكافة فئاتهم على الاسهم الصغيرة و المتوسطة مع نشاط كبير على أسهم المضاربات و الاسهم و القطاعات المحملة بأنباء إيجابية من الموارد الأساسية و الحديد و الصلب و قطاع الحليج و قطاع المطاحن و غيرها من الاسهم التى سبقت قطاعاتها للصعود
و سجلت تداولات أمس حوالي 1.100 مليار جنيه بحجم تداول 419 مليون سهم من خلال 39806 صفقة بمخطط سيولة 53% للشراء بالتداول على 184 ورقة مالية ربحت منها 118 ورقة و تراجعت 42 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 24 ورقة مالية دون تغيير ـ لينهي رأس المال السوقى على ارتفاع طفيف بحوالي 802 مليون جنيه مسجلا 617.890 مليار جنيه .
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