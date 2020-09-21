الشيخ مديرا تنفيذا للرياضة: قرار وزير الشباب تكليف وليس تشريف

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:19 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء أمس الأحد قرارا بتعيين السيد الدكتور أحمد الشيخ مديرا تنفيذيا لوزارة الشباب والرياضة ليتولي بذلك مهام منصبه بدء من اليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر 2020.

ويعد الدكتور أحمد الشيخ أحد القيادات التنفيذية بالوزارة والتى تمتلك رصيد كبير من الخبرات التنفيذية والوظيفية والعلمية.

حيث شغل عدة مناصب تنفيذية بالوزارة قبل صدور قرار الوزير بتعيينه مديرية تنفيذيا كان آخرها توليه وكيل وزارة الشباب والرياضة رئيسا للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومن قبلها شغل منصب مدير عام التخطيط والمتابعة بالوزارة.

كما حصل الدكتور أحمد الشيخ على عدة درجات علمية منها درجة الدكتوراة فى الإدارة الرياضية ودرجة الدكتوراة فى القانون الدولى.

كما يشغل الشيخ عدة مناصب تطوعية وخدمية منها عضوية مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الرياضية ورئيس للجنة الاستماع والعقوبات بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

واطلع الشيخ خلال السنوات القليلة الماضية بالعديد من الملفات والمهام والتكليفات من وزير الشباب والرياضة كام أهمها ما يتعلق بالأندية والاتحادات الرياضية فضلا عن العديد من المشروعات والبرامج والأنشطة وخاصة ما يتعلق منها باستضافة مصر العديد من البطولات والاحداث الرياضية القارية والعالمية.

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