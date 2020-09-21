بلغاريا: السجن المؤبد لشخصين بقضية تفجير حافلة إسرائيلية عام 2012

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:19 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
وكالات
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أصدر القضاء البلغاري، اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن المؤبد على شخصين في إطار قضية تفجير حافلة إسرائيلية عام 2012، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد وقع الحادث بمدينة تل أبيب الأسرائيلية في يوم الأربعاء 21 نوفمبر 2012 والذي وصفته الشرطة الأسرائيلية بأنه ناجم عن عمل أرهابي .

 

 التفجير وقع بينما كانت الحافلة التابعة لشركة دان تسير في شارع الملك داود في تل أبيب ، بالقرب من مجمع وزارة الدفاع.

 

وأصيب 21 شخصًا بينهم 5 تراوحت حالتهم بين المتوسطة والخطيرة، فيما ووصفت حالة شخصين آخرين بأنها حرجة جداً .

 

 وأصدرت كتائب شهداء الأقصى بيانا أعلنت فيه مسؤوليتها عن الهجوم ، و باركت حركة حماس الانفجار ، معتبرة أنه عملية بطولية ومباركة وشجاعة جاءت نتيجة للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

 

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قضية تفجير حافلة إسرائيلية بلغاريا السجن المؤبد لشخصين

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