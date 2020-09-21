سلينا غوميز تنشر البهجة والسعادة مع فريق بلاك بينك

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:16 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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طرحت النجمة العالمية سيلينا غوميز فيديو كليب أغنيتها الجديدة Ice Cream الذي تعاونت من خلاله مع فرقة البوب الكورية الجنوبية “بلاك بينك” Black Pink.

هذه الأغنية انتظرها جمهور سيلينا منذ فترة وحققت نجاحاً هائلاً فور طرحها. إلا أن الجمهور فوجئ بتعاون سيلينا مع الفرقة الكورية لأول مرة.

تظهر سيلينا في بداية الفيديو كليب كبائعة آيس كريم، فيما عضوات فريق “بلاك بينك” يمرحن مع بعضهن البعض في أجواء مبهجة. وتطغى على الفيديو كليب تدرّجات الزهري وألوان الباستيل، وتطلّ سيلينا من خلاله مرتديةً زياً مخطّطاً بالأحمر والأبيض ومعتمرةً قبّعةً بحرية أثناء قيادتها شاحنة لبيع الآيس كريم.

من جهتها، أعلنت فرقة البوب الكورية أنها تنتظر بشوق موعد وقوفها على المسرح مع سيلينا غوميز لتقديم أغنية “آيس كريم”، مؤكدةً أن الأغنية تُتيح فرصة للجمهور للشعور بالهدوء وسط حرارة الصيف.

جدير ذكره أن سيلينا غوميز كانت قد احتفلت بانتهاء الحلقات الأخيرة من الموسم الأول لبرنامجها Selena + Chef، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها في “إنستغرام” ظهرت فيه وهي تُعدّ وصفة آيس

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