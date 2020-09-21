المواطنون عن أسعار "أهلا مدارس": "في متناول الجميع" (فيديو)



وأشار عدد منهم إلى أن الأسعار خلال معرض أهلا مدارس في متناول الجميع، وخاصة أن الخصومات وصلت لـ 30%.



إقرأ أيضا..



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز العروض والاسعار والتخفيضات المقدمة في معرض "أهلا مدارس":





- المعرض يستمر لمدة أسبوع ويوجد به كل ما يخص التعليم الإلكتروني وأجهزة الحاسب الآلي، بالإضافة إلى الأحذية والحقائب المدرسية والسلع الغذائية الخاصة بوجبات المدارس، ويتم توفير السلع بأسعار متميزة وجودة عالية، وتخفيضات تتراوح بين 20% و30%.







- الموسم الدراسي لعام 20202021، سوف يشهد وجود عدد من المتغيرات تتمثل في تراجع الأسعار بنحو 10-30%، وكذلك الأدوات المدرسية المستوردة في ظل وجود مخزون من العام الماضي.



- كافة المستلزمات المدرسية للطلاب في المراحل التعليمة المختلفة من الزى المدرسي والشنط المدرسية بأسعار مخفضة لا تقل عن 20%.



- يوجد انخفاض في أسعار الأدوات المدرسية بنسبة 10 إلى 15% خلال الموسم الدراسي الحالي، بجانب تراجع فاتورة الاستيراد بنسبة 50% مقارنة بالموسم الدراسي الماضي.



- يبدأ سعر الشنط المدرسية من 50 جنيها فأكثر، وفقا لنوع الشنطة بجانب تخصيص جناح لطرح المستلزمات الغذائية من جبن وألبان وعصائر ومربات وكافة المواد الغذائية التي يحتاجها سندوتش الطفل.



- هناك شنطة أوروبية كانت تباع بسعر 500 جنيه العام الماضي تباع هذا العام بسعر 250 جنيه.



الاقلام الأوروبي يبدأ سعرها من جنيه والمصري بسعر 75 قرشا.



والمعرض يأتي ضمن خطة وزارة التموين لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، فسوف يقام ١٩ معرض فى ١٢ محافظة وكذلك إقامة ٢١ معرض متنقل وبمشاركة ١٧٥ شركة بالمعارض المختلفة، حيث ستقوم الغرف التجارية بإنشاء المنافذ بالتعاون مع المحافظين الذين سيوفروا المساحات اللازمة بمناطق مركزية بكل محافظة.



عرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، تقريرًا عن معرض "أهلًا المدارس" المقام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.وافتتح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، يرافقه وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ورئيس اتحاد الغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي معرض "أهلًا المدارس" المقام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر في الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر الجاري تحت رعاية مجلس الوزراء بتخفيضات تتراوح من 20% إلى 50% بمشاركة 300 شركة.وأعرب عدد من المواطنين عن سعادتهم بما يقدمه المعرض، مؤكدين أن المعرض يقدم منتجات جيدة جدًا بأسعار وخصومات قوية.