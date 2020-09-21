بعد غياب عودة نحوي كرم لجمهورها من الجديد.. التفاصيل

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مررت النجمة اللبنانية نجوى كرم، الفترة الماضية بظروف صعبة، وذلك بسبب الظروف القاسيه التي تمر لبنان بعد انفجار العاصمة، وكانت ابتعدت لفترة طويلة عن التواصل مع جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي.









وعادت نجوى كرم إلى عادتها لتشارك جمهورها عبر موقع "تويتر" كما يسمّيها محبّيها، والتي تردّ خلالها على متابعيها. وردت نجوى كرم في الساعات الماضية على قدر المستطاع على محبّيها وسط ترحيب واسع منهم بعودتها.



كما كشفت نجوى كرم عن مدي اشتياقها لجمهورها الحبيب في الوطن العربي، وذلك عبرت عنه من تغريدة صوت قالت فيها: “من كل قلبي اشتقتلكن”.



يشار إلي أن أن نجوى كرم، كانت قبل انفجار مرفأ بيروت، قد كشفت عن أغنيتها الجديدة، دون أن تحدّد موعدًا نهائيًا لطرحها.





كما اتفقت نجوى على التحضير لألبوم جديد مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، والمقرر أن تبدأ تسجيل أغانيه خلال الفترة المقبلة،بالتعاون مع أكبر الشعراء والملحنين في لبنان.