مجلس إدارة منتخب السويس يحفز لاعبيه قبل الداخلية (صور)

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:04 ص
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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عقد مجلس اداره نادي منتخب السويس برئاسة المحاسب محمد هلال اجتماعاً مع فريق كره القدم قبل مواجهته مع نظيرة فريق الداخليه، و المقرر اقامتها على ملعب السكة الحديد بالقاهرة، عصر  الثلاثاء، ضمن منافسات مجموعة القاهرة والقناة بدورى الممتاز "ب"
.
وطالب مجلس الاداره اللاعبين بضروره التركيز وتقديم اداء قوي مرضي للجماهير، ووعد رئيس النادي بصرف مكافآت تشجيعيه للفريق عند الفوز في المباريات الخمسه المتبقية.

وجدير بالذكر، أن منتخب السويس يحتل المركز الرابع برصيد ٢٥ نقطة، فيما يحتل فريق الداخلية المركز الثاني برصيد ٣١نقطة.

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