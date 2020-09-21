طقس اليوم .. مائل للحرارة والعظمي بالقاهرة 34 (فيديو)







القاهرة العظمى 34 والصغرى 25

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24

مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 21

بورسعيد العظمى 32 والصغرى 25

دمياط العظمى 31 والصغرى 25

الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 23

السويس العظمى 35 والصغرى 23

العريش العظمى 32 والصغرى 24

طابا العظمى 34 والصغرى 26

سانت كاترين العظمى 32 والصغرى 21

شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30

الغردقة العظمى 38 والصغرى 28

الفيوم العظمى 35 والصغرى 24

بني سويف العظمى 36 والصغرى 24

المنيا العظمى 38 والصغرى 24

أسيوط العظمى 39 والصغرى 24



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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الإثنين الموافق 21 سبتمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الإثنين نهارًا



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.



- أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، والطقس معتدل، والرياح نشطة غربًا مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.



- شبورة مائية صباحًا، والطقس معتدل على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.



- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط غربًا.



طقس الإثنين ليلًا



- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية



- أمطار متوسطة تكون غزيرة أحيانًا (90% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الغربية.



- أمطار متوسطة (20%) تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح نشطة.





الوصف الفني لخرائط الطقس



- يتأثر شمال وشمال غرب البلاد بمنخفض على البحر المتوسط يقابله منخفض في طبقات الجو العليا، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند ومنخفض السودان الموسمي.



استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم الاثنين.وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، مع رطوبة ستصل لـ 75%، وستشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا، وسيكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.ويتوقع خبراء الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس شديد الحرارة في شمال الصعيد وأن تكون الحرارة معتدلة، وشديد الحرارة في جنوب الصعيد، أما ليلًا، فإن الطقس سيكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًاعلى جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية: