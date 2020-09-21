البنك الأهلى يقرر إيقاف شهادات 15%:"جمعنا 280 مليار جنيه"

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:30 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أعلن البنك الأهلى المصري، اليوم الاثنين، أنه قرر إيقاف إصدار شهادات ذات عائد 15% سنويا، والتى استمر  في طرحها لمدة تقترب من 7 شهور.

 

 

وقال البنك الأهلى، إن إيقاف إصدار شهادات ذات عائد 15% بدء من اليوم الاثنين، ولن  يحق  بعد ذلك لأي عميل شرائها، مشيرا إلى أن العملاء الذين اشتروا الشهادة سوف يتمتعون بعائدها حسب دورية صرفة وحتى انتهاء فترة استحقاقها وهي عام كامل.

 

 

وجمع البنك الأهلى من شهادات ذات عائد 15% منذ طرحها في مارس وحتى الآن نحو 15%.

 

وشمل قرارت البنك الأهلى اليوم تخفيض اسعار الفائدة على أنواع من الشهادات التى يصدرها نيابة عن بنك الأستثمار القومي بحيث خفض  الفائدة السنوية علي الإصدارات الجديدة من شهادات استثمار ( ب ) للأفراد اعتبارا من اليوم الأثنين؛ لتصبح 10.25 % لمدة عام بدلا من 13%  و 10.5% لمدة عامين بدلا من 14%  و10% لمدة 3 سنوات بدلا من 12%  وبالنسبة لشهادات استثمار ( أ ) للأفراد الطبيعيين و الهيئات الاعتبارية لمدة 10 سنوات بفائدة تراكمية أصبحت الفائدة عليها 10.25% سنويا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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