الصين تعلن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:41 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، اليوم الاثنين، 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك مقابل عشر حالات في اليوم السابق.

 

وأصدرت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، بيانًا ذكرت فيه أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت أيضا 25 إصابة جديدة خالية من الأعراض، ارتفاعا من 21 حالة في اليوم السابق.

 

وبحسب قناة روسيا اليوم، لا تسجل الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة بالفيروس.

 

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين حاليا أكثر من 85 ألف حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

 

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