اتحاد الشرطة يواجه المقاصة وديا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:29 ص
المقاصة
المقاصة
لؤي ماجد
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ضمن استعدادات الفريق لاستئناف دورى القسم الثالث فى العاشر من الشهر المقبل، يلتقي فريق الشرطة، بقيادة محمود سعيد، مع نظيره، فريق مصر للمقاصة ، بقيادة إيهاب جلال، في الرابعة من عصر اليوم على ملعب الدفاع الجوي الفرعي.

وسبق للشرطة خوض ست مباريات ودية من قبل، تعادل امام الدخان، والداخلية، والترسانة، والقومي، ثم خسر امام كوكاكولا والاتصالات.

ويستعد المقاصة لمواجهة نادي مصر يوم الأربعاء المقبل، بملعب الكلية الحربية ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة الدوري العام، بينما يستعد الشرطة لمواجهة بطا خارج ملعبه ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث. 

وسبق للفريقين مواجهة كلاهما البعض، ثماني مرات من قبل، والتى بدأت فى موسم 2010-2011، في السابع والعشرين من شهر أغسطس عام 2010، وفاز الشرطة على ملعبه بثلاثية نظيفة، سجل أهداف الشرطة وقتها، عصام عبد المعطى، وبوبا منسواه، وايمن سعيد.

ولكن تاريخ مواجهات الفريقين، تنحاز للمقاصة الذي فاز في ثلاث مناسبات من قبل، وفوز وحيد للشرطة، والتعادل في أربع مواجهات سابقة.
ويعتبر كلا من صلاح عاشور وصلاح ريكو ومحمد التوني، هم أبرز من لعبوا للفريقين. 

ويتصدر وائل فراج لاعب المقاصة السابق وأحمد الشيخ لاعب المقاصة السابق والأهلي الحالي، قائمة هدافي مواجهات الفريقين، حيث يتربعان على الصدارة برصيد هدفين لكلا منهما، وهدف لكلا من عصام عبد المعطى، وبوبا منسواه، وأيمن سعيد، وحسين حمدي، وصلاح عاشور، وسامح العيدروسي، ومحمد الفيومي، وأحمد جمعة، وأحمد سامي، وعبد الله سيسيه، وهشام محمد، وحسين الشحات، وباتريك عماري.

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