نجم برشلونة يستفز رونالد كومان

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:56 ص
بويج
بويج
الفجر الرياضي
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رفض ريكي بويج لاعب برشلونة الشاب فكرة المدرب الهولندي رونالد كومان بالخروج معارًا إلى أياكس أمستردام الهولندي حتى يشارك بشكل أساسي في المباريات.

 

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أعن ريكي بويج يرفض للمرة الثانية الخروج من برشلونة معارا وكان رفض في فترة الانتقالات الشتوية الماضية الطلب نفسه، من إدارة الفريق ومن مدير مدرسة برشلونة المدرب الهولندي باتريك كلويفرت وأصر على البقاء.

 

وأصبح ريكي بويج محسوبا على الفريق الأول الذي لم يحسم بشكل نهائي في لائحة الفريق للموسم الجديد وينتظر خروج عدة لاعبين خلال ما تبقى من فترة الانتقالات الصيفية وأبرزهم البرتغالي نيلسون سيميدو المرتبط بولفرهامبتون الإنجليزي.

 

 

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