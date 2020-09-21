عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

اقترب نيلسون سيميدو ظهير أيمن فريق برشلونة الإسباني من الانتقال إلى وولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 40 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن برشلونة يحاول استغلال أموال سيميدو في تمويل الصفقات التالية:

20 مليون لسيرجينيو ديست من أياكس أمستردام الهولندي

15 مليون لإريك جارسيا من مانشستر سيتي الإنجليزي

التعاقد مع ممفيس ديباي من ليون الفرنسي

يذكر أن سيميدو كان متواجداً على قائمة الراحلينن عن برشلونة بعد نهاية الموسم الماضي المخيب لآمال الفريق والخروج دون بطولات.