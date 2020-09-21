عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة
الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:25 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
اقترب نيلسون سيميدو ظهير أيمن فريق برشلونة الإسباني من الانتقال إلى وولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 40 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن برشلونة يحاول استغلال
أموال سيميدو في تمويل الصفقات التالية:
20 مليون لسيرجينيو
ديست من أياكس أمستردام الهولندي
15 مليون لإريك جارسيا
من مانشستر سيتي الإنجليزي
التعاقد مع ممفيس ديباي من ليون الفرنسي
يذكر أن سيميدو كان متواجداً على قائمة الراحلينن عن برشلونة بعد نهاية
الموسم الماضي المخيب لآمال الفريق والخروج دون بطولات.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا