عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:25 ص
برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
Advertisements

اقترب نيلسون سيميدو ظهير أيمن فريق برشلونة الإسباني من الانتقال إلى وولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 40 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن برشلونة يحاول استغلال أموال سيميدو في تمويل الصفقات التالية:

 

20 مليون لسيرجينيو ديست من أياكس أمستردام الهولندي

 

15 مليون لإريك جارسيا من مانشستر سيتي الإنجليزي

 

التعاقد مع ممفيس ديباي من ليون الفرنسي

 

يذكر أن سيميدو كان متواجداً على قائمة الراحلينن عن برشلونة بعد نهاية الموسم الماضي المخيب لآمال الفريق والخروج دون بطولات.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي برشلونة صفقات برشلونة برشلونة اخبار برشلونة اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

منذ أقل من نصف ساعة

جوارديولا يتبرأ من صفقة تياجو ألكانتارا

منذ ساعتين

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 20 ساعة

تطورات جديدة بشأن مدرب الزمالك الجديد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل من بنك مصر بخصوص شهادات ذات عائد 15%

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

منذ ساعة و 19 دقيقة

مجدي عبد الغني: سأقوم بذبح خروف فى حال فوز طنطا على الزمالك لهذا السبب

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تعليق غريب من بيرلو بعد الفوز على سامبدوريا بالدوري الإيطالي

منذ 18 دقيقة

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

مدافع فرنسا يختار الانضمام لبرشلونة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة جديدة والإعلان خلال ساعات

عاجل.. ميسي يختار بديل سواريز في برشلونة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة جديدة "اليوم"

برشلونة يختار بديل سواريز

برشلونة يستهدف 7 صفقات جديدة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:33 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

10:00 ص

عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

10:25 ص

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

12:29 ص

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

10:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟