بعد فشل دعواتهم.. عمرو أديب يسخر من الإخوان بطريقته (فيديو)

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:22 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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رد الإعلامي عمرو أديب، على زعم مذيعي الإخوان بضعف سرعة الإنترنت في مصر بعد فشل دعواتهم لنزول المصريين، قائلا: "طب ما إحنا على الهواء أهو.. أهو اقفل الراوتر وافتحه تاني".

وغنى "أديب"، خلال لقاء برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، ساخرا من كذب مذيعين قنوات الشرق ومكملين، "أنا أهو أنا أهو.. قمر 14 أهو.. سكر قدامك أهو"، مشيرا إلى أن كذب الإخوان لا يتغير، معلقا: "نفس الكلام اللي قالوه السنة اللي فاتت".

وأضاف، "محمد علي كان ممثل تافة، بس هو اتحسن جدا"، متابعا مقلدا طريقة المقاول الهارب محمد علي أثناء تعنيفه لقنوات الإخوان، قائلا: "يا خونة يا خونة".

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخوان في تركيا وإسبانيا «ركبهم بتخبط» مما سيحدث معهم ومصيرهم المنتظر، حال وجود تنسيق ولقاء بين المخابرات المصرية والتركية كما تزعم أنقرة.

وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن الإرهابي حمزة زوبع استضاف ياسين أقطاي "عشان يطمئن على ركبه".

وأضاف الإعلامي أن ما قاله جاويش أوغلوا وأردوغان يعبر عن مصالح تركيا مردفا، "الدول مصالح وما يعنيهم مصلحتهم فقط".

وأردف، "من الممكن أن يقوم أردوغان بشحن الإخوان في تركيا كما شحن آلاف الصينين رغم أنهم كانوا لاجئين في بلاده متابعا «كل حاجة في السياسة واردة"

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن، الإخوان لن يستمروا كثيرا في تركيا، مؤكدا: «لو انتهت تركيا خلاص مفيش قطر».


واستطرد موسى، أن ثورة 30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ، والتي أكدت أنه لا إخوان بعد اليوم لأنهم خانوا مصر ونقلوا الأسرار للأعداء.

وواصل أحمد موسى: "أقسم بالله الإخوان ليس لديهم مشكلة في قتل الشعب المصري كله ويتبقى عناصر الجماعة فقط".

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