ننشر موعد إضافة مواليد التموين الجدد على بطاقة التموين 2020 عبر موقع دعم مصر والفئات المستحقة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:06 ص
بطاقة التموين
بطاقة التموين
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ننشر موعد إضافة مواليد التموين الجدد على بطاقة التموين 2020 عبر موقع دعم مصر والفئات المستحقة

موقع دعم حديثي الولادة مصر 2020 لإضافة البطاقات التموينية، يبحث المواطنون في محرك البحث الشهير “جوجل” في مقاطعات الجمهورية من حين لآخر ليعثروا على موعد إضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية للاستفادة من نظام الدعم وخاصة في الإضاءة نظام البلد الوضع الحالي الذي نواجهه هو مرض كوفيد 19 المعروف بفيروس كورونا القاتل في العالم، لذلك ندعم في هذا التقرير المعلومات التفصيلية حول إضافة المواليد الجدد عبر الموقع المصري.

اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور علي المصيلحي، مؤخرًا، بناءً على طلب مجلس وزراء العدل الاجتماعي، أنها ستضيف 6 ملايين طفل حديث الولادة بين عامي 2006 و 2015 إلى نظام الدعم وهي قاعدة بيانات جديدة للإنتاج الحربي، لكنها في انتظار الموافقة المالية تنفق وزارة المالية كل شهر على الطعام والخبز.

موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين
ومع ذلك حتى الآن  لم تصدر وزارة التموين والتجارة الداخلية إعلانًا رسميًا في يوم دمج الأطفال من عام 2006 إلى عام 2015، لا سيما بالنظر إلى الوضع الحالي في البلاد منذ عام 2000 التعامل مع مرض كوفيد 19 مشهور عالميًا إنه يحمل فيروساً قاتلاً من فيروس كورونا، لكنه متوقع قريباً ، يمكنكم الوصول الي الموقع من هنا.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية
بحسب البحث الاجتماعي ، المستفيدون من معاشات الضمان الاجتماعي:

- السادات.

- مبارك.

- التكاف.

- الكرامة.

- الأرامل.

- المطلقات.

- مقدمو الرعاية.

- المصابون بأمراض مزمنة.

- ذوي الاحتياجات الخاصة.

- القصر الذين ليس لديهم راع أو دخل منتظم وعمل مؤقت.

- موسميا، لا يتجاوز دخلك 2000 جنيه إسترليني.

- المفكرون العاملون في القطاع الحكومي أو التجاري أو الخاص مع دخل شهري لا يزيد عن 2000 جنيه إسترليني.

- مؤمن عليهم في القطاع التجاري الحكومي أو العام أو الخاص مع دخل شهري لا يتجاوز 2500 جنيه إسترليني.

ننشر موعد إضافة مواليد التموين الجدد على بطاقة التموين 2020 عبر موقع دعم مصر والفئات المستحقة

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