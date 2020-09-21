تعرف موعد صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات (وزارة التضامن الاجتماعي)

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
الدفعة الثانية من العلاوات الخمس
الدفعة الثانية من العلاوات الخمس
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تعرف موعد صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات (وزارة التضامن الاجتماعي)

موعد صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات يشهد محرك البحث العالمي “جوجل” ارتفاع مؤاشرات البحث عن موعد صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات التي تقوم بصرفها وزارة التضامن .

موعد صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
في وقت سابق أعلنت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن أنه سوف يتم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات منذ بداية شهر يوليو الماضي 2020 تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف العلاوات المتاخرة لأصحاب المعاشات منذ عام 2006 حتة عام 2015، وبناء عليه وضعت “القباج” خطة لصرف العلاوات على 4 مراحل.

الاستعلام عن العلاوات الخمس 
- الدخول على موقع وزارة التضامن الإجتماعية (اضغط هنا).
- يقوم صاحب المعاش بكتابة رقمة القومي بشكل صحيح.
- يقوم المستفيد من العلاوات بكتابة أسم الأم .
- الضغط على زر الإستعلام.
- يتم تحويل صاحب المعاش لصفحة لمعرفة قيمة العلاوات وموعد صرف الدفعات.

موعد صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس
في وقت سابق أعلنت وزيرة التضامن أنه سوف يتم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات منذ 2006 إلى 2015 على 4 دفعات حيث بدأ صرف أول دفعة في يوليو الماضي 2020، ويتم صرف الدفعة الثانية في شهر أكتوبر 2020 والدفعة الثالثة في يناير 2021 والدفعة الرابعة في ابريل 2021 ، وذلك بمعدل كل 4 شهور يتم صرف دفعة جديدة بمقدار 35 مليار جنيها .

تعرف موعد صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات (وزارة التضامن الاجتماعي)

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