محمد ثروت ينضم لقائمة أبطال فيلم "مطبعة هرم" لخالد الصاوي وحمدي الميرغني

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:45 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


تعاقد الفنان محمد ثروت على فيلم "مطبعة هرم"، الذي يقوم ببطولته خالد الصاوي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، بيومى فؤاد.

والفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، ويناقش بعض القضايا الاجتماعية المهمة ولكن في إطار كوميدي، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان محمد ثروت حاليًا عرض فيلمه الجديد "ريما"، وهو بطولة مايا نصري، ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.


أخبار تهمك

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 18 ساعة

تطورات جديدة بشأن مدرب الزمالك الجديد

منذ ساعة و 14 دقيقة

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 18 ساعة

فرمان ناري.. الأهلي يحرم ثلاثي الفريق من مكافأة الفوز بالدوري

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

نجم جديد يقترب من الرحيل عن برشلونة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ يوم

جوارديولا يتبرأ من صفقة تياجو ألكانتارا

منذ 33 دقيقة

بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يترقب اجتماع لحسم المستبعدين

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مجدي عبد الغني: سأقوم بذبح خروف فى حال فوز طنطا على الزمالك لهذا السبب

منذ ساعة و 11 دقيقة

المقاصة يُعلن عن مفاجأة بشأن انتقال محمد إبراهيم للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:29 ص

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

تطورات جديدة بشأن مدرب الزمالك الجديد

08:10 ص

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

10:33 م

جوارديولا يتبرأ من صفقة تياجو ألكانتارا

08:50 ص

مجدي عبد الغني: سأقوم بذبح خروف فى حال فوز طنطا على الزمالك لهذا السبب

08:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟