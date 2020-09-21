قتلى ومحاصرون في انهيار مبنى بمدينة مومباي بالهند

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:35 ص
انهيار مبنى - أرشيفية
انهيار مبنى - أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات الهندية، اليوم الاثنين،  مقتل 8 أشخاص على الأقل، إثر انهيار مبنى سكني من ثلاثة طوابق، بمدينة مومباي، العاصمة المالية للبلاد.

 

وقد أفاد مسؤول في وكالة مكافحة الكوارث في الهند، بأن 25 ساكنا محاصرون بين الأنقاض، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ تعمل على إخراجهم.

 

وقالت مصادر رسمية هندية، في 25 أغسطس الماضي، إن ما لا يقل عن 100 شخص طمرتهم أنقاض مبنى من خمسة طوابق انهار في بلدة صناعية غربي البلاد.

 

وأوضح النائب المحلي بهاراتشت ماروتي جوجاولي لرويترز، حينها، إن سكان المبنى الواقع في مهاد، على بعد 165 كيلومترا من مومباي، لم يكونوا جميعا داخل المبنى وقت انهياره.

 

ويذكر أن انهيار المباني، يعد أمرا شائعا في الهند، خصوصا خلال موسم الرياح الموسمية، الذي يستمر من يونيو إلى سبتمبر، إذ تقوض الأمطار الغزيرة أسس الأبنية وتضعفها.

 

وعلى الرغم من أن الرياح الموسمية مهمة في جنوب آسيا بالنسبة للزراعة، فإنها تتسبب أيضًا بوقوع العديد من الوفيات والدمار على نطاق واسع، بما في ذلك الفيضانات وانهيارات المباني.

 

وأودت الرياح الموسمية، في عام 2020، بحياة نحو 1200 شخص، من بينهم أكثر من 800 في الهند وحدها، وفقًا لموقع قناة سكاي نيوز عربية.

 

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قتلى ومحاصرون انهيار مبنى الهند

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