شاهد.. عبدالحليم قنديل يبشر المقاول الهارب على الهواء

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:41 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد الإخوان قال منذ عام عند ظهور المقاول الهارب محمد علي "إن محمد علي استطاع أن يفعل ما تستطعه جماعة الإخوان"، مضيفا أن إبراهيم منير أول مرشد "خواجة" في تاريخ الإخوان، متوقعا أن "منير" سيكون أخر مرشد للجماعة.

وأبدى "قنديل"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، دهشته من تصريح إبراهيم منير عن الهارب محمد علي، قائلا: "كيف تصل جماعة بهذا التاريخ أن تقف وراء هذا المقاول النصاب الحشاش".

وأضاف، "المقاول الهارب محمد على بيقول إنه متوقع خروج 5 مليون مصري في الشوارع.. وأنا أبشرك إنك هتلاقي 5 مليون خازوق وليس 5 مليون مصري".


قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخوان في تركيا وإسبانيا «ركبهم بتخبط» مما سيحدث معهم ومصيرهم المنتظر، حال وجود تنسيق ولقاء بين المخابرات المصرية والتركية كما تزعم أنقرة.

وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن الإرهابي حمزة زوبع استضاف ياسين أقطاي "عشان يطمئن على ركبه".

وأضاف الإعلامي أن ما قاله جاويش أوغلوا وأردوغان يعبر عن مصالح تركيا مردفا، "الدول مصالح وما يعنيهم مصلحتهم فقط".

وأردف، "من الممكن أن يقوم أردوغان بشحن الإخوان في تركيا كما شحن آلاف الصينين رغم أنهم كانوا لاجئين في بلاده متابعا «كل حاجة في السياسة واردة"

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن، الإخوان لن يستمروا كثيرا في تركيا، مؤكدا: «لو انتهت تركيا خلاص مفيش قطر».


واستطرد موسى، أن ثورة 30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ، والتي أكدت أنه لا إخوان بعد اليوم لأنهم خانوا مصر ونقلوا الأسرار للأعداء.

وواصل أحمد موسى: "أقسم بالله الإخوان ليس لديهم مشكلة في قتل الشعب المصري كله ويتبقى عناصر الجماعة فقط".

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