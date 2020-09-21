حلوان: ٦٦٨ طالبا سجلوا رغباتهم في معامل التنسيق الإلكتروني بالمرحلة الثالثة

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استقبلت جامعة حلوان حتى الآن ٦٦٨ طالبا من طلاب المرحلة الثالثة لتسجيل رغباتهم بمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة المخصصة للطلاب خلال تنسيق الجامعات ٢٠٢٠.



توافد ٢٥٧ طالبًا على المعمل المركزى بينما سجل ٨٩ طالبًا رغباتهم في معمل هندسة حلوان، وتوافد ٢٩٩ طالبًا على معمل هندسة المطرية وسجل ٩ طلاب بمعمل كلية الفنون الجميلة و١٤ طالبًا بمعمل كلية التربية الموسيقية.



يذكر أن إدارة الجامعة قد خصصت ٥ معامل لتقديم خدمات تسجيل الرغبات خلال التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة وذلك منذ بدء المرحلة الأولى من التنسيق وقد تم مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات والمعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب وأسرهم.



أكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة علي التزام الطلاب وأولياء أمورهم بكافة مراحل التنسيق بجميع الاجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك خلال عملية تسجيل الرغبات، نظرًا للظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.



وأوضح الاستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة أنه تم توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم وأيضًا تزويد القاعات بعدد كافي بأجهزة الحاسب الآلي حتى يتم استقبال الطلاب في سهولة ويسر خلال كافة مراحل التنسيق.

