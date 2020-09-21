زكي فطين عبد الوهاب:"عشقت حياة الصيادين ولكن عمري ما كان عندي الشجاعة إني أبقى واحد منهم"

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:32 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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استعاد الفنان ذكي فطين عبد الوهاب ذكريات طفولته في فترة الصيف بالإسكندرية، مُشيرًا إلى أنه كان يتردد دائمًا على مراكب الصيد، مما جعله يتمنى أن يكون صيادًا، لكنه لم يمتلك الشجاعة الكافية لكي يحقق هذا الحلم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب زكي فطين عبد الوهاب منشورًا قال فيه :"الإسكندرية في أواخر الستينات، فترة الصيف بالمعمورة يوم الجمعة كان دايما الغدا سمك وجمبرى وكابوريا، أذهب مع أمي في الصباح الباكر إلى أبو قير ومراكب الصيد لسه واصلة ومحملة بما لذ وطاب من الاسماك وغيره، نذهب لدكانة المعلم ياقوت، وهي عبارة عن كشك خشبي، وبداخله طبالى السمك، فوق طبقات من التلج المجروش، وأمي تبدأ بأنتقاء الاسماك بعين الخبيرة".

وتابع زكي فطين عبد الوهاب قائلاً:" رائحة المكان وألوان الأسماك والجمبرى مازلت اراها واشعر بها حتى الآن، وفى طريق العودة إلى المعمورة كان يداعبنى حلم يقظة أن اصبح في يوم من الأيام صيادًا في أبو قير، هذا ما أريده، وهو ده مستقبلي، لقد عشقت حياة الصيادين، ولكن للأسف عمرى ماكان عندي الشجاعة الكافية إني أبقى واحد منهم".

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