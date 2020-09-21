قائمة أبرز الفائزين بحفل جوائز "إيمي" الـ 72

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:28 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز "إيمي" بدورتها رقم 72 لعام 2020 الجاري، عن حصد مسلسل لجائزة أفضل مسلسل كوميدي لهذا العام.
ويعد هذا الحفل الأول الذي يقام في تاريخ جوائز إيمي، عبر البث الافتراضي وتقنية، فيديو كونفرانس، لما تفرضه ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد.
ونقلت عن الصفحة قائمة الجوائز، صحيفة ديلي ميل، التي كشفت عن ان جائزة افضل مسلسل درامي ذهبت لمسلسل، Succession، وجائزة أفضل مسلسل كوميدي ذهبت لـ Schitt’s Creek.
وجائزة أفضل مسلسل قصيرة ذهبته لمسلسل Watchmen، ومن أبرز المكرمين بجوائز التمثيل، جيرمي سترونج الذي حصد جائزة افضل ممثل رئيسي بمسلسل درامي.
وزينديا التي حصدت جائزة افضل ممثلة رئيسية بمسلسل درامي، ويوجين ليفي الذي حصد جائزة افضل ممثل رئيسي بمسلسل كوميدي.

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